"Победа" в осенне-зимний период будет летать из Москвы в Самарканд ежедневно

В этом сезоне также начинает свою деятельность авиакомпания Air Samarkand

ТАШКЕНТ, 30 октября. /ТАСС/. Российская авиакомпании "Победа" увеличит число рейсов в осенне-зимний период по маршруту Москва - Самарканд - Москва. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Самарканда.

"В осенне-зимнее расписание полетов бюджетный авиаперевозчик "Победа" увеличивает частоту рейсов в Москву с четырех до семи раз в неделю", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что российский авиаперевозчик Red Wings открывает прямое авиасообщение Самарканд - Казань, а Uzbekistan Airways увеличит частоту полетов в Москву и Санкт-Петербург с четырех до пяти и до трех рейсов в неделю соответственно.

Сообщается также, что с наступившего осенне-зимнего периода начинает свою деятельность новая авиакомпания Air Samarkand, которая базируется в международном аэропорту Самарканда.