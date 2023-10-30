Отчисления в Фонд страхования могут дифференцировать в зависимости от срока вклада

Это позволит повысить привлекательность долгосрочных вкладов и обеспечит приток средств для финансирования экономики, считает ЦБ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Планируется увеличить лимит страхового возмещения и дифференцировать ставки отчислений банков в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) в зависимости от типа и сроков вклада. Это позволит повысить привлекательность долгосрочных вкладов и обеспечит приток средств для финансирования экономики, говорится в подготовленном Банком России проекте документа об основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

"В целях создания условий для формирования в банковском секторе долгосрочных ресурсов необходимо продолжить работу по совершенствованию системы страхования вкладов. В частности, планируется увеличить лимит страхового возмещения и дифференцировать ставки отчислений в ФОСВ в зависимости от типа и срочности вклада. Это сделает долгосрочные вклады более привлекательными для клиентов, позволит банкам повысить их доходность и обеспечит приток устойчивых долгосрочных пассивов для финансирования экономики", - отмечается в документе.

Ресурсы банков

Авторы доклада подчеркивают, что необходимо способствовать обеспечению банковского сектора долгосрочными ресурсами, развивать механизмы распределения рисков и в целом повысить интерес банков кредитовать приоритетные проекты. "Возможности банков участвовать в кредитовании долгосрочных инвестиционных проектов подчас ограничены, учитывая, что значительная часть их пассивов - краткосрочная или до востребования. Кроме того, некоторые компании и проекты реального сектора являются очень крупными даже по международным меркам, и капитал крупнейших российских банков недостаточен для кредитования таких компаний и проектов в требуемом объеме", - комментируют в ЦБ нынешнюю ситуацию.

При этом на среднесрочном горизонте банковский сектор, как наиболее крупный сегмент российского финансового рынка, должен играть значимую роль в финансировании ускоренной трансформации российской экономики, считают в регуляторе. Вместе с тем некоторые приоритетные, стратегические для страны инвестиционные проекты и программы с точки зрения рыночных кредиторов могут иметь относительно высокие риски, указывают в ЦБ. "Отдельные проекты из-за низкой окупаемости не смогут претендовать на получение высококачественных госгарантий или обслуживать кредиты по рыночным ставкам. Если такие проекты имеют стратегическое значение для экономики, они должны субсидироваться и (или) софинансироваться за счет прямых инвестиций государственных институтов развития", - считают в регуляторе.