ЦБ планирует усилить роль надзорного стресс-тестирования банков

По данным регулятора, это позволит в будущем учитывать его результаты при установлении требований к капиталу

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк России планирует продолжить работу по усилению роли надзорного стресс-тестирования банков, чтобы в будущем учитывать результаты тестирований при установлении требований к капиталу кредитных организаций. Об этом сообщается в подготовленном Банком России проекте документа об основных направлениях развития финансового рынка РФ на следующую трехлетку.

"Банк России продолжит работу по усилению роли надзорного стресс-тестирования банков, что позволит в будущем учитывать его результаты при установлении требований к капиталу. Для повышения готовности банков к кризисам, снижения системного риска и развития синдицирования Банк России будет развивать регулирование в отношении плана восстановления финансовой устойчивости, внутренних процедур оценки достаточности капитала", - отмечается в документе.

Реализация этих новаций будет способствовать развитию и повышению устойчивости банковского сектора, повысит их клиентоориентированность, усилит роль банков в финансировании экономического развития нашей страны, указывают в регуляторе.