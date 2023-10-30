ЦБ продолжит держать курс на повышение доступности финансовых продуктов в цифровом виде

Банк России продолжит проведение анализа барьеров, которые препятствуют людям и бизнесу активно пользоваться дистанционным форматом для получения финансовых услуг

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк России назвал повышение доступности финансовых продуктов и услуг в цифровом виде одним из ключевых акцентов своей деятельности на ближайшие годы. ЦБ продолжит проведение анализа барьеров, которые препятствуют людям и бизнесу активно пользоваться дистанционным форматом для получения финансовых услуг, чтобы принимать меры по устранению этих барьеров. Об этом говорится в подготовленном Банком России проекте документа об основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

"В ближайшие годы ключевым акцентом в деятельности Банка России будет оставаться повышение доступности финансовых продуктов и услуг в цифровом виде. Банк России продолжит проведение анализа барьеров, препятствующих активному использованию гражданами и бизнесом дистанционных форматов обслуживания для получения финансовых услуг, чтобы принимать меры по их устранению", - говорится в проекте.

При этом ЦБ учитывает, что при переходе к онлайн-каналам необходимо обеспечить интересы тех потребителей, которые в силу различных причин не могут или не готовы воспользоваться данной формой взаимодействия с провайдерами. Банк России проводит мониторинг групп граждан и бизнеса, которые могут находиться в зоне риска цифрового неравенства, особенно учитывая, что интернет еще не покрывает все населенные территории России, а онлайн-сервисы требуют адаптации для использования отдельными категориями потребителей.

В 2024-2026 годах регулятор планирует усилить работу территориальных учреждений Банка России по обеспечению доступности финансовых услуг в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях в рамках единого подхода с вовлечением органов государственной власти субъектов РФ, администраций муниципальных образований, кредитных организаций, операторов связи, а также депутатов Госдумы от регионов, вошедших в состав соответствующих региональных рабочих групп.

Кроме того, ЦБ отмечает, что переход к дистанционным форматам обслуживания ставит новые задачи по созданию условий для безопасного доступа к качественным финансовым продуктам и услугам людей с особыми потребностями, в том числе людей с инвалидностью, пожилых и иных маломобильных групп граждан. Банк России разработал рекомендации для финансовых организаций по повышению качества их взаимодействия с этими группами потребителей, включая адаптацию каналов доступа к дистанционным финансовым услугам, интерфейсов онлайн-приложений и сервисов.