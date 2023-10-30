ЦБ рассмотрит возможность открытия ИИС через финансовые маркетплейсы

В настоящее время индивидуальные инвестиционные счета можно открыть только у брокера или в управляющей компании

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк России будет рассматривать возможность открытия индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) через операторов финансовых платформ. Об этом говорится в основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025-2026 годов. В настоящее время ИИС можно открыть только у брокера или в управляющей компании.

"Продолжится совершенствование механизма ИИС. Планируется введение нового долгосрочного ИИС типа III, а также расширение перечня финансовых посредников и площадок, через которые можно открыть ИИС. В частности, в этот перечень будут включены управляющие компании ПИФ. Кроме того, будет рассмотрена возможность открытия ИИС через операторов финансовых платформ", - следует из документа.

Кроме того, в качестве налогового стимула долгосрочных вложений планируется введение единого налогового вычета по НДФЛ на долгосрочные инвестиции граждан, который предполагается распространить на ИИС типа III, договоры негосударственного пенсионного обеспечения, договоры долгосрочных сбережений, а в дальнейшем - на долгосрочные договоры страхования жизни с целевым сроком действия не менее 10 лет.

Предоставление данного налогового вычета предполагается в размере расходов физического лица на формирование долгосрочных сбережений (в совокупности не более 400 тыс. рублей в год), а также в размере доходов, полученных по ИИС типа III.

При этом Банк России считает нецелесообразным налоговое стимулирование инвестиций в иностранные ценные бумаги, в связи с чем применение единого налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан в отношении таких финансовых инструментов не предполагается.