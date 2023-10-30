ЦБ может обязать компании объяснять причины отклонения от дивидендной политики

Эта мера будет способствовать долгосрочному инвестиционному планированию, считает регулятор

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк России намерен установить обязанность по утверждению и раскрытию дивидендной политики публичными компаниями, а также определить требования по объяснению акционерам причин отклонения от нее. Об этом говорится в основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025-2026 годов.

"Повышению привлекательности инвестиций и укреплению доверия к компании способствует предсказуемость дивидендных выплат. Для этого планируется определить требования к содержанию дивидендной политики публичного общества, установить обязанность по ее утверждению и раскрытию, а также по объяснению акционерам причин отклонения утвержденной дивидендной политики", - сказано в документе.

Указанные меры будут способствовать долгосрочному инвестиционному планированию, считает регулятор. Кроме того, для развития рынка долгового финансирования, Банк России планирует продолжить расширять возможности для эмитентов облигаций по быстрому и удобному оформлению сделок, а также совершенствовать механизмы защиты прав владельцев облигаций.

Планируют также усовершенствовать порядок реструктуризации задолженности по корпоративным облигациям и проведения собраний владельцев облигаций, повысить ответственность членов органов управления эмитентов облигаций за принимаемые решения, затрагивающие интересы владельцев облигаций, и укрепить институт представителя владельцев облигаций.

Банк России также продолжит работу по внедрению в практику российских публичных компаний лучших стандартов корпоративного управления, которые отражены в Кодексе корпоративного управления и иных рекомендациях Банка России. "Осознанное внедрение рекомендаций Кодекса должно повысить устойчивость деятельности компаний, помочь им своевременно адаптироваться к быстро меняющимся условиям ведения бизнеса и использовать новые возможности. Это должно способствовать повышению их привлекательности для инвесторов", - считают в ЦБ.