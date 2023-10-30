ЦБ продолжит работу по созданию единого рынка аудиторских услуг в рамках ЕАЭС

Регулятор также считает, что развитие института аудита отчетности участников финансового рынка будет способствовать улучшению качества информации на финансовом рынке, повышению доверия пользователей к финансовой отчетности

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк России продолжит работу, направленную на создание единого рынка аудиторских услуг в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также работу, связанную с признанием аудиторских заключений, выпущенных российскими аудиторскими компаниями, в дружественных странах. Об этом говорится в подготовленном Банком России проекте документа об основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025-2026 годов.

Регулятор также считает, что развитие института аудита отчетности участников финансового рынка будет способствовать улучшению качества информации на финансовом рынке, повышению доверия пользователей к финансовой отчетности.

"Деятельность Банка России по данному направлению в 2024-2026 годах будет сосредоточена на процедурах допуска аудиторских организаций к оказанию таких услуг, оценке аудиторских организаций, включенных в реестр Банка России, по категориям риска, формировании их индивидуального надзорного профиля", - добавили в ЦБ РФ.

Кроме того, как отмечалось ранее, начиная с отчетности за 2024 год оказывать сопутствующие аудиту услуги и проводить аудит отчетности общественно значимых организаций на финансовом рынке смогут только аудиторские организации, сведения о которых внесены в реестр Банка России.

Кроме того, согласно проекту документа, ЦБ планирует унифицировать и усовершенствовать требования к квалификации и деловой репутации специалистов на финансовом рынке, включая руководителей, должностных лиц и собственников финансовых организаций. Это необходимо для повышения качества управления и работы в финансовых организациях на всех уровнях, полагает регулятор.