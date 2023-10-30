Инвесторов могут начать тестировать на краудинвестинговых платформах при покупке акций

ЦБ отметил, что в перспективе планируется проработать вопрос о расширении полномочий регулятора по определению финансовых продуктов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк России намерен совершенствовать систему защиты прав неквалифицированных инвесторов на инвестиционных платформах, в том числе намерен проработать вопрос внедрения тестирования неквалифицированных инвесторов на краудинвестинговых платформах при приобретении ими акций. Об этом говорится в основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025-2026 годов.

ЦБ также продолжит формировать единый электронный реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и лиц, получивших доступ к определенным сложным финансовым инструментам по результатам тестирования. "Данные меры будут способствовать сокращению недобросовестных практик присвоения статуса квалифицированного инвестора", - считает регулятор.

При этом Банк России будет оценивать возможность допуска неквалифицированных инвесторов к иностранным финансовым инструментам, эмитенты которых являются резидентами дружественных государств, исключительно в случае отсутствия кастодиального риска, а также после прохождения инвесторами тестирования и получения дополнительного информирования (о присущих рисках) по таким инструментам.

Вместе с тем в целях защиты инвесторов от санкционных и инфраструктурных рисков, в ближайшей перспективе планируется сохранять отдельные ограничения - в частности, на приобретение ценных бумаг эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов.

ЦБ также отметил, что в перспективе планируется проработать вопрос о расширении полномочий регулятора по определению финансовых продуктов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. "Это позволит не допустить предложения на финансовом рынке продуктов и услуг гражданам, которые в ряде случаев ввиду сложности продукта не могут самостоятельно оценить его клиентскую ценность", - пояснили в Банке России.