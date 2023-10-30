Центробанк Пакистана сохранил ключевую ставку на уровне 22%

В регуляторе сообщили о росте уровня инфляции в стране в октябре

ИСЛАМАБАД, 30 октября. /ТАСС/. Комитет по денежно-кредитной политике Государственного банка Пакистана (SBP, центробанк) сохранил без изменений ключевую учетную ставку - на уровне 22%.

"Уровень инфляции в стране в октябре вырос, как и ожидалось. Однако, по прогнозам, в ноябре и в предстоящий период, особенно во второй половине текущего 2023-2024 финансового года, рост цен снизится и сохранит траекторию снижения", - говорится в пресс-релизе SBP.

"Хотя недавняя волатильность мировых цен на нефть, а также повышение тарифов на газ с ноября 2023 года создают некоторые риски для прогноза инфляции на 2023-2024 финансовый год, комитет отметил в качестве компенсирующих факторов целевую бюджетную консолидацию в июле - сентябре, улучшение доступности на рынке ключевых товаров, выравнивание межбанковских обменных курсов и обменных курсов на открытом рынке", - заявил центробанк.

По его оценке, дефицит текущего счета значительно сократился в августе и сентябре, что помогло стабилизировать положение валютных резервов на фоне умеренного внешнего финансирования в эти два месяца. Инфляционные ожидания как потребителей, так и бизнеса улучшились.

"Однако мировые цены на нефть остаются весьма нестабильными, а конфликт на Ближнем Востоке делает их перспективы еще более неопределенными", - подчеркнул SBP, указав на необходимость продолжения жесткой денежно-кредитной политики.