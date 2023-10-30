Действующими пользователями СПФС на конец сентября являются 550 организаций

В начале сентября ЦБ сообщал о 514 участниках

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Действующими пользователями Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) на конец сентября являются около 550 организаций, в том числе 150 нерезидентов из более чем 15 стран. Об этом говорится в подготовленном Банком России проекте документа об основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024-2026 годовы.

"Трафик в СПФС в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос в четыре раза, до более чем 40 млн сообщений. На конец сентября 2023 года действующими пользователями СПФС являются порядка 550 организаций, в том числе около 150 нерезидентов из более чем 15 стран", - отмечается в документе.

В начале сентября регулятор сообщал о 514 участниках, среди которых были 131 нерезидент из 15 стран.

В документе подчеркивается, что в условиях действия санкций СПФС играет ключевую роль в качестве надежного и безопасного канала обмена платежной информацией для банков.

Банк России в 2014 году запустил в тестовом режиме Систему передачи финансовых сообщений, которая может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов. В 2017 году СПФС заработала в полном объеме, осуществляя передачу сообщений о транзакциях в любых валютах. Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских пользователей, но к февралю 2022 года к ней подключилось более 20 белорусских банков, кредитные организации из Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Кубы и других стран.