Собянин отметил огромную роль московских разработок в развитии транспорта

Мэр Москвы сообщил, что в столице выпускают вагоны класса "люкс", а также осветительное оборудование и кабели для строительства метрополитена

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Столичные разработки и производство играют большую роль в развитии метрополитена и железных дорог РФ. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Развитие и обновление метро и железных дорог страны было бы невозможно без московских производителей. Так, в столице выпускают вагоны повышенной комфортности, класса "люкс". Они, например, входят в составы поездов Москва - Симферополь. С 1921 года Московский тормозной завод разрабатывает и производит оборудование для всех типов вагонов метро и ж/д", - написал мэр.

Он отметил, что столица поставляет осветительное оборудование и кабели для строительства метрополитена. "Один из заводов за три года установил свою систему автоматизированного управления движением поездов на 30 станциях Байкало-Амурской магистрали", - заключил Собянин.