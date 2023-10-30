В России доля операций по картам "Мир" в I полугодии увеличилась до 49,4%

По данным Центробанка, в стране продолжается рост применения бесконтактных способов оплаты

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Доля национальной платежной системы "Мир" в общем объеме внутрироссийских операций в первом полугодии 2023 года увеличилась на 8,1 п.п. и достигла 49,4%, говорится в подготовленном Банком России проекте документа об основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024-2026 годы.

"Доля национальной платежной системы "Мир" в общем объеме внутрироссийских операций увеличилась и в начале июля 2023 года достигла 49,4%, что на 8,1 п.п. больше по сравнению с 2022 годом. Эта система также позволяет использовать технологию бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона", - отмечается в документе.

Также регулятор указал на продолжающийся рост применения бесконтактных способов оплаты. Так, в первом полугодии 2023 года было осуществлено 23 млрд операций с использованием бесконтактных технологий на сумму около 24 трлн рублей, что на 20% по количеству и на 25% по объему больше, чем за аналогичный период 2022 года.