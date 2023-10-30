В РФ выдача льготной ипотеки в сентябре достигла максимальных 652 млрд рублей

По данным Центробанка, этот рост "может быть связан со стремлением получить кредит до повышения минимального первоначального взноса и ожиданием, что ставки по программам господдержки повысятся после сокращения субсидий банкам по таким кредитам"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Объем месячной выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам с государственной поддержкой по итогам сентября достиг 652 млрд рублей, что стало самым высоким результатом за период действия льготных ипотек. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

"Активность на рынке ИЖК продолжила расти за счет кредитования по программам господдержки, которое стало более привлекательным на фоне повышения рыночных ставок. Совокупный объем кредитов, выданных по программам господдержки, в сентябре увеличился более чем на четверть, до 652,4 млрд рублей (+28,0% за месяц), и достиг максимума за весь период действия программ", - говорится в отчете.

В ЦБ РФ посчитали, что этот рост "может быть связан со стремлением получить кредит до повышения минимального первоначального взноса и ожиданием, что ставки по программам господдержки повысятся после сокращения субсидий банкам по таким кредитам".

При этом по итогам сентября доля льготной ипотеки в совокупной выдаче выросла до 68,3% по сравнению с 60% в августе 2023 года. В результате средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в РФ снизилась на 0,12 п.п., до 7,92% годовых в сентябре. Средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки уменьшилась до 5,83%, а на вторичное жилье выросла с 9,83% в августе до 10,08% в сентябре.

Совокупный объем выдачи ипотеки в сентябре вырос на 12,5% относительно августа и составил 955,2 млрд рублей. Кредитные организации оформили 238,2 тыс. рублевых кредитов в сентябре 2023 года, по данным ЦБ РФ. Доля ипотеки в общем объеме выданных физическим лицам в РФ кредитов увеличилась с 32% в августе до 37,1%. Практически половина выдачи ипотеки в сентябре 2023 года пришлась на жилье в новостройках по ДДУ - 93 тыс. кредитов на сумму 464,5 млрд рублей, что на 25,8% больше, чем в августе. При этом объем оформленных ипотек на вторичное жилье в сентябре вырос только на 2,2% до 490,7 млрд рублей по итогам месяца.

В то же время, по данным ДОМ.РФ, которые привели в пресс-службе Центробанка, объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам с государственной поддержкой по итогам трех недель октября по сравнению с таким же периодом сентября 2023 года снизился примерно на 27%. "По программам господдержки в первые три недели октября предоставлено ИЖК на сумму около 340 млрд рублей, что примерно на 27% ниже данного показателя за аналогичный период сентября", - говорится в докладе регулятора.