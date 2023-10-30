Минпромторг Чехии одобрил план строительства энергоблоков на АЭС "Дукованы"

Стоимость контракта оценивается примерно в €6,5 млрд

ПРАГА, 30 октября. /ТАСС/. Министерство торговли и промышленности Чехии, курирующее энергетическую отрасль республики, одобрило привязанный к местности перспективный план возведения двух новых энергоблоков на АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. Об этом сообщило Чешское радио.

Тендер на возведение первого из двух энергоблоков, который должен быть сооружен до 2036 года, был объявлен полтора года назад. В нем задействованы американская корпорация Westinghouse, французская компания EDF и южнокорейская KHNP. До 31 октября они обязаны представить властям предложения по строительству блока, из которых будет отобрано лучшее для Чехии. Стоимость контракта оценивается примерно в 160 млрд крон (около €6,5 млрд).

Строительство следующего энергоблока на АЭС "Дукованы" предусматривается в долгосрочной перспективе. Тем не менее эксперты уже приступили к рассмотрению контурных проектов. Кроме того, в планы чешских властей входит построить в перспективе два новых энергоблока на АЭС "Темелин" в Южной Чехии.

Обе чешские АЭС были построены при содействии СССР. Их реакторы работают пока на топливе от компании Росатома ТВЭЛ. Со следующего года его поставщиками станут компании стран Запада.