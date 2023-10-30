Проверку документов сотрудников СЦ "Белая дача" Wildberries завершили

В Wildberries сообщили, что логистический центр работает в штатном режиме, для оперативной отгрузки и выгрузки товаров привлекли дополнительные силы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Проверка документов у сотрудников сортировочного центра "Белая дача" онлайн-ретейлера Wildberries завершена, логистический центр работает в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы компании.

30 октября ретейлер сообщил, что сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников склада на сортировочном центре "Белая дача" компании. В связи с этим Wildberries допускал перебои в работе логистического центра. Причины проверки не указывались.

"Проверка документов у сотрудников СЦ "Белая дача" закончена, специалисты вернулись на свои рабочие места. На данный момент работа склада нормализована", - отмечается в сообщении.

В Wildberries добавляют, что для оперативной отгрузки и выгрузки товаров привлекаются дополнительные силы работников логистического центра.