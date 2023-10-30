В Австрии выступили за продолжение транзита газа через Украину, пока работает трубопровод

Энергетический регулятор E-Control отметил, что по законодательству ЕС операторы трубопроводов должны предлагать свободные мощности на "прозрачной и недискриминационной основе"

ВЕНА, 30 октября. /ТАСС/. Австрийский энергетический регулятор E-Control считает, что транзит российского газа через Украину может продолжаться до тех пор, пока газопровод находится в рабочем состоянии.

Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявлял, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

"Комментируя заявления украинского энергоконцерна "Нафтогаз", согласно которым с 2025 года прекратится транзит газа из России на запад, E-Control по-прежнему считает, что транзит может продолжаться, пока транзитные трубопроводы остаются в неповрежденном состоянии", - говорится в заявлении австрийского регулятора.

Ведомство отметило, что по законодательству ЕС операторы трубопроводов должны предлагать свободные мощности на "прозрачной и недискриминационной основе".

Власти Австрии неоднократно заявляли о намерении отказаться от газа из России. В августе доля газа из РФ в австрийском импорте составила 43%. В феврале 2022 года этот показатель был на уровне 79%.

Канцлер страны Карл Нехаммер ранее заявлял, что покупать российский газ "неприятно с моральной точки зрения", но быстрый отказ от поставок может сильно ударить по австрийской экономике.