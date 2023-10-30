Серийное производство беспилотников запустят в Самарской области до конца года

Главными преимуществами, позволяющими реализовать проект в регионе, являются диверсифицированная экономика, инновационная и транспортная инфраструктура, научно-технологический и кадровый потенциал

ТАСС, 30 октября. Компания "Транспорт будущего" до конца текущего года запустит серийное производство беспилотников на площадке в Самарской области. Об этом на расширенном заседании областного правительства заявил генеральный директор компании Юрий Козаренко.

"До конца года мы уже запускаем корпуса. Мы начинаем серийное производство винтов, двигателей, драйверов и полетных контроллеров, первые тысячи FPV-дронов, первые сотни агродронов и дронов других применений", - цитирует Козаренко пресс-служба губернатора.

Он отметил, что участники инжинирингового форума, который недавно прошел в технопарке "Жигулевская долина" в Самарской области, уже могли увидеть в работе десятки БАС, которые применяются в регионе. "И наша задача сделать Самарскую область в следующем году лидером по применению беспилотных авиационных систем", - приводит пресс-служба слова Козаренко.

По его словам, главными преимуществами, позволяющими реализовать проект в Самарской области, являются диверсифицированная экономика региона, инновационная и транспортная инфраструктура, научно-технологический и кадровый потенциал.

"Этот проект по-настоящему прорывный для Самарской области. Вне всякого сомнения, мы будем оказывать ему поддержку. Очень важна та задача, над которой вместе работаем, по формированию потребительского спроса. Мы будем содействовать в ее решении", - цитирует пресс-служба губернатора области Дмитрия Азарова.

В пресс-службе напомнили, что в регионе ведется работа по созданию полного цикла производства БАС - от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания. В проекте бюджета Самарской области на ближайшие три года заложены средства на реализацию национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем.