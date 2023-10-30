Аграрии Мордовии собрали максимальный в истории региона урожай зерновых

Также в регионе собрали максимальный за всю историю республики урожай зеленого горошка

ТАСС, 30 октября. Аграрии Мордовии собрали в этом году 2 млн тонн зерновых, это максимальный показатель за всю историю республики, сообщил глава региона Артем Здунов в своем Telegram-канале.

"2 млн тонн зерновых - новый рекорд наших аграриев! Такого урожая в Мордовии еще не было", - написал Здунов.

Он отметил, что уборочные работы пока не завершены. "Идет уборка кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника. На следующий год с запасом обеспечена кормами и отрасль животноводства. Спасибо нашим труженикам, это огромной вклад в продовольственную безопасность региона и страны", - отметил глава республики.

Также в Мордовии собрали максимальный за всю историю республики урожай зеленого горошка.