Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,09-1,42%

По итогам дня они составили 3 227,07 и 1 094,37 пункта соответственно

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций большую часть понедельника торговался в умеренном плюсе, несмотря на ценовую слабость нефти и укрепление рубля. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,09% - до 3 227,07 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,42%, до 1 094,37 пункта.

Курс доллара снизился на 1,35% до 92,85 рубля, курс евро - до 98,64 рубля (-0,94%), юань подешевел на 1,25% до 12,64 рубля.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии не удержались у ее пиков, при этом рублевый индикатор оставался под нисходящим давлением после пятничного повышения ставки ЦБ РФ сразу до 15%, что снижает относительную привлекательность акций по сравнению с инструментами с фиксированной доходностью, такими как облигации и депозиты. Важной для индикатора Мосбиржи в ближайшее время будет способность удержать отметку 3 200 пунктов.", - отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Внешний фон рынка остается неоднозначным. "Рынок в условиях спокойного макроэкономического фона находился в стадии краткосрочной коррекции и снимал образовавшуюся перепроданность в рамках среднесрочного медвежьего тренда", - добавляет эксперт.

Рынок акции

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки Headhunter (+3,82%). "Одним из лидеров роста на фондовом рынке в понедельник оказались депозитарные расписки Globaltrans (+3,4%), что могло быть связано с недооценкой компании и проходящей редомициляцией еt головного общества с Кипра в Абу-Даби", - поясняет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Бумаги "Совкомфлота" (+1,69%) и обыкновенные акции "Новабев групп" (+1,66%) также продемонстрировали рост.

В наибольшем минусе оказались котировки акции Segezha Group (-2,59%), бумаги ЛСР (-2,29%), расписки "Эталона" (-2,09%) и котировки "Распадской" (-1,79%).

Прогноз на 31 октября

Freedom Finance Global ожидают индекс Мосбиржи 31 октября на уровне 3 200 - 3 300 пунктов. Курс доллара может оказаться в диапазоне 92-94 рублей, евро - 98-100 рублей, юаня - 12,5-13 рублей.

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 31 октября составляет 3 200 - 3 300 пункта по индексу Мосбиржи, по курсу доллара - 92-95 рублей.