В МАГАТЭ положительно оценили готовность Эстонии к развитию атомной энергетики

Представители агентства рекомендовали создать независимый национальный надзорный орган для контроля за атомной энергетикой

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) дали положительную оценку готовности Эстонии к переходу на атомную энергетику. Об этом говорится в сообщении, размещенном на портале гостелерадио ERR.

По его данным, эксперты пришли к заключению, что республика может продолжать движение по пути развития атомной энергетики.

Команда специалистов дала положительную оценку твердой приверженности эстонской стороны развитию необходимой инфраструктуры для ядерной программы. Представители МАГАТЭ рекомендовали создать независимый национальный надзорный орган для контроля за атомной энергетикой, а также начать работу по формированию кадрового резерва и разработке нормативных актов.

По результатам миссии Эстония и МАГАТЭ разработают интегрированный план с целью координированной поддержки программы развития атомной энергетики в балтийской стране.