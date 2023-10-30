Белоруссия и Пензенская область планируют развивать сотрудничество в станкостроении

Регион также заинтересован в производстве и закупках белорусской сельхозтехники и лифтового оборудования

ПЕНЗА, 30 октября. /ТАСС/. Власти Белоруссии заинтересованы в развитии сотрудничества и кооперации с пензенскими предприятиями в сфере станкостроения. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в ходе рабочей поездки в Пензу.

"В кластер станкостроения "Пензастанкомаш" входят не только предприятия, но и вузы. Это одна из немногих попыток, которые я увидел в России, по развитию станкостроения. У нас тоже сохраняется определенный задел на станкостроительных предприятиях, и, возможно, с Пензенской областью у нас получится кооперация. Это очень важное и интересное направление", - отметил Крутой в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству Пензенской области и Белоруссии.

В понедельник белорусская делегация посетила предприятие "Станкомашстрой" в Пензе. Оно было основано в 2006 году как станкоторговая организация, после принятия в 2014 году постановления правительства РФ об импортозамещении завод стал изготавливать собственные станки, в том числе с числовым программным управлением. В 2022 году в Пензенской области был создан первый в России станкостроительный кластер. Он объединяет 13 предприятий. Участники кластера находятся в кооперационных связях, конечное производство продукции кластера осуществляет компания "Станкомашстрой".

За последние пять лет товарооборот между Пензенской областью и регионами Белоруссии вырос в 1,7 раза, до 5 млрд рублей по итогам 2022 года. За январь - август 2023 года товарооборот составил 3,7 млрд рублей, превысив показатели за аналогичный период прошлого года на 200 млн рублей, сообщил на заседании рабочей группы губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По его словам, регион заинтересован в производстве и закупках белорусской сельхозтехники, а также лифтового оборудования - до конца 2025 года в области необходимо заменить порядка 500 лифтов. Другими перспективными направлениями сотрудничества Мельниченко назвал металло- и деревообработку, туризм. Дмитрий Крутой, в свою очередь, в числе возможных направлений для сотрудничества отметил фармацевтику и инновационные разработки в сфере медицины, целлюлозно-бумажную и легкую промышленность.