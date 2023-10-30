В "Автовазе" сообщили, что доля "Лады" на рынке новых автомобилей достигла 37%

Компания произвела за девять месяцев на 15% больше машин и машинокомплектов, чем за весь 2022 год

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Автоваз" произвел за девять месяцев 2023 года на 15% больше машин и машинокомплектов, чем за весь 2022 год. При этом доля "Лады" на рынке новых автомобилей достигла 37%, сообщил президент "Автоваза" Максим Соколов в ходе расширенного заседания правительства Самарской области.

Соколов напомнил, что весной 2022 года производственные линии завода были вынужденно остановлены, летом прошлого года выпуск автомобилей возобновили. Всего за 2022 год "Автоваз" произвел 220 тыс. автомобилей и машинокомплектов, а доля продаж автомобилей "Лада" на российском рынке достигла 27%.

"За девять месяцев 2023 года мы произвели на 15% больше машин и машинокомплектов, чем за весь 2022 год. Сегодня мы работаем на максимальных скоростях, с высочайшей производительностью труда, каждые 26 секунд с конвейера в Тольятти сходит новый автомобиль. А доля "Лады" на рынке новых автомобилей возросла до 37%", - сказал Соколов.

Он отметил, что в течение двух лет "Автоваз" планирует запустить четыре принципиально новых модели.

Ранее в компании сообщали, что продажи "Автоваза" в России в сентябре 2023 года увеличились в 1,8 раза по сравнению с сентябрем прошлого года и достигли 36,2 тыс. авто. Всего за январь - сентябрь 2023 года "Автоваз" реализовал 242,6 тыс. новых автомобилей, что на 96% превышает показатель за аналогичный период 2022 года. Выпуск автомобилей Lada в III квартале текущего года, несмотря на возросшее санкционное давление, увеличился по сравнению с II кварталом в 1,7 раза - до 118 тыс. авто. В сентябре объем производства увеличился на 17% по сравнению с августом и составил почти 47 тыс. машин.