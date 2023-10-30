В НСПК сообщили, что сайт системы не содержит конфиденциальных данных

Обработка всех платежей по банковским картам и операций через СБП осуществляется в штатном режиме

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сайт Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") не содержит конфиденциальных данных и не имеет отношения к платежной инфраструктуре. Обработка всех платежей по банковским картам и операций через СБП осуществляется в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе платежной системы в ответ на запрос о возможном взломе сайта хакерами.

"Сайт НСПК разработан и обслуживается сторонним подрядчиком. Он является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре. Получить с сайта доступ к каким-либо системам компании невозможно. Сервера и ЦОДы компании не имеют доступа в интернет. Обработка всех платежей по банковским картам и операций через СБП осуществляется НСПК в штатном режиме", - сообщила пресс-служба платежной системы.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщали, что на главной странице НСПК появилась информация о взломе сайта компании. По состоянию на 21:45 мск сайт платежной системы не работал.

О платежной системе

НСПК создана в 2014 году, перед ней были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. С 2015 года все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".