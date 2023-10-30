В Северной Осетии промпредприятиям выделили 50 млн рублей на льготные займы

Средства получат два предприятия

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 октября. /ТАСС/. Два промышленных предприятия в Северной Осетии получили 50 млн рублей на льготные займы, сообщил ТАСС министр промышленности и инвестиций республики Владимир Марзоев.

"В октябре Фонд развития промышленности Северной Осетии был докапитализирован на 73,5 млн рублей в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. В рамках данного постановления льготные займы были предоставлены двум субъектам промышленности в объеме 50 млн рублей", - сказал Марзоев.

Республиканский фонд развития промышленности с момента создания оказал поддержку местным предприятиям на сумму более 250 млн рублей.

Благодаря участию в конкурсном отборе региональных программ развития промышленности в Минпромторге России на получение финансовой поддержки, из федерального фонда на 2024 год Северной Осетии будет выделено более 180 млн рублей. Эти средства также будут направлены на содействие производствам республики.