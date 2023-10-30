В Щербинке проводят испытания поезда "Иволга 4.0"

Поезд на 97% состоит из отечественных комплектующих

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Поезд "Иволга 4.0" тестируют в Щербинке, в следующем году состав выйдет на маршруты МЦД. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Первая "Иволга 4.0" проходит испытания на экспериментальном кольце в Щербинке. Что это значит: проверяем технические характеристики поезда - разгоняем его до максимальных мощностей, смотрим, как работает программное обеспечение; в середине ноября после испытаний состав отправят на сертификацию, будут обновлены экстерьер и интерьер поезда; и самое главное - в новом поезде будет больше дверей, благодаря чему вы сможете быстро и без очередей заходить в вагон и выходить из него на своей станции", - говорится в публикации.

Отмечается, что "Иволгу 4.0" производит "Трансмашхолдинг" на Тверском вагоностроительном заводе. Она на 97% состоит из отечественных комплектующих.

"Планируем, что уже в следующем году на диаметры выйдет новейшая "Иволга 4.0", и пассажиры смогут ездить на самых современных составах по МЦД. <...> Сейчас завершаются испытания, необходимые для получения сертификата", - добавил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит департамент.