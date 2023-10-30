В Петербурге новое производство арматуры для СПГ получило первые заказы

Инвестиции в предприятие составили 2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Завод по выпуску импортозамещающей арматуры для нефтегазовых платформ и сжиженного природного газа запустили на площадке "Кингисеппского машиностроительного завода" (КМЗ) в Петербурге, предприятие уже получило первые заказы на производство арматуры для высоких температур, сообщил гендиректор предприятия "КМЗ Спецарматура" Виктор Бондаренко.

"КМЗ в Петербурге получил заказ на производство продукции, способной выдерживать температуру свыше 600 градусов, - сообщил ТАСС Бондаренко. - У нас частные инвестиции, и мы готовы уже принимать заказы, так как в рамках опыта КМЗ было несложно перестроить производство под нужды нефтегазового сектора. <...> По низким температурам идут технические переговоры с заказчиками. Также ведется работа над заказами от Роскосмоса", - рассказал Бондаренко ТАСС.

Объем инвестиций в производство составил 2 млрд рублей, в течение трех лет завод планирует расширять это производство.

КМЗ - отечественный завод-изготовитель дизельного, теплообменного и палубного оборудования, компрессоров высокого давления, осуществляющий все виды ремонта и обслуживания дизельных и газотурбинных двигателей, генераторов и редукторов.