Исследование показало, что траты россиян на подержанные авто в сентябре упали на 10%

Всего жители РФ приобрели 509,5 тыс. автомобилей с пробегом, следует из данных "Открытия авто" и аналитического агентства "Автостат"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россияне в сентябре 2023 года потратили на автомобили с пробегом 530 млрд рублей, что на 10% меньше, чем в августе. Всего за девять месяцев текущего года траты на покупку подержанных авто составили 4,3 трлн рублей, говорится в совместном исследовании "Открытия авто" и аналитического агентства "Автостат". Материалы есть в распоряжении ТАСС.

Согласно результатам исследования, в начале осени жители РФ потратили на покупку подержанных машин 530,8 млрд рублей. Это на 33% больше, чем в сентябре 2022 года, но в то же время на 10% меньше показателя августа 2023 года.

"Также стоит отметить, что в сентябре было куплено 509,5 тыс. автомобилей с пробегом - на 11% больше, чем год назад, но на 8% меньше, чем в августе. За девять месяцев 2023 года затраты россиян на покупку подержанных автомобилей составили 4,3 трлн рублей", - отмечается в исследовании.

Больше всего денег уходит на автомобили в возрасте от 10 лет и старше, причем их доля растет. В сентябре на них было потрачено 204,7 млрд рублей, или 38,6% от общей суммы. При этом в августе на долю "старых" машин приходилось 36,6% всей финансовой емкости вторичного рынка.

А вот доля автомобилей других возрастных категорий в структуре затрат сокращается. Если на более "свежие" машины (возраст до пяти лет) в августе приходилось 32,1% всей емкости, то в сентябре - уже 30,8%, в начале осени на них ушло 163,3 млрд рублей.

Автомобили в возрасте от пяти до девяти лет обошлись россиянам в 162,8 млрд рублей. За месяц доля таких машин уменьшилась - с 31,4% в августе до 30,7% в сентябре.

Спрос на бренды

В сентябре по сравнению с августом снизились затраты по всем участникам рынка, сильнее всего - у японских брендов. В первый осенний месяц жители РФ приобрели б/у автомобилей японских марок на сумму 178,8 млрд рублей. Именно "японцы" в деньгах потеряли сильнее всех (-13% к августу). Как следствие, их доля в финансовой емкости тоже сократилась больше, чем у других (на 1,5 процентных пункта), - если в августе она составляла 35,2%, то в сентябре - 33,7%.

Меньше всего за месяц "пострадали" отечественные бренды. В начале осени на покупку таких подержанных машин ушло 41,2 млрд рублей - на 1% меньше, чем в конце лета. В результате доля российских марок выросла сильнее, чем у кого бы то ни было - на 0,7 п.п. (с 7,1% до 7,8%).

По затратам на "вторичке" по-прежнему лидируют европейские бренды. В сентябре на их покупку было потрачено 191,1 млрд рублей, что составляет 36% от всей суммы денег. Покупка подержанных автомобилей корейских марок обошлась в 77,4 млрд рублей (доля 14,6%), американских - в 31,7 млрд рублей (6%), а китайских - в 10 млрд рублей (1,9%).