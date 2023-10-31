Более двух третей опрошенных россиян хотели бы приобрести авто по параллельному импорту

Половина респондентов заявила, что готова потратить на эти цели от 1 млн до 3 млн рублей, сообщили аналитики СК "Росгосстрах" и сервиса проверки автомобилей "Автокод"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Более двух третей опрошенных россиян хотели бы приобрести автомобиль по параллельному импорту, 29% из них уже сейчас рассматривают такую покупку. К такому выводу в ходе совместного опроса пришли аналитики СК "Росгосстрах" и сервиса проверки автомобилей "Автокод". Результаты есть в распоряжении ТАСС.

"Свыше двух третей российских автолюбителей (69%) хотели бы приобрести машину по параллельному импорту: 40% из них готовы на такую покупку, но не в ближайшем будущем, а 29% рассматривают ее уже сейчас", - говорится в материалах исследования. При этом 8% опрошенных уже приобрели автомобиль, ввезенный в РФ по альтернативным каналам.

На покупку такого транспортного средства половина респондентов готова потратить от 1 млн до 3 млн рублей, каждый пятый рассчитывает заплатить от 3 млн до 5 млн рублей, а еще 8% могут отдать и большие суммы. Уложиться в сумму до 1 млн рублей хотели бы 22% опрошенных.

Какие автомобили рассматривают для покупки

"Для покупки по параллельному импорту россияне в основном рассматривают машины японского (43%), европейского (31%), корейского (17%) и американского (6%) производства", - отметили аналитики.

Наиболее популярным брендом среди опрошенных автолюбителей оказалась японская Toyota (41%). В топ-5 также вошли Kia (17%), BMW (15%), Honda (14%) и Hyundai (13%). По типу машины наиболее привлекательным оказался кроссовер - более половины предпочли бы купить его. Также россиянам интересны внедорожник (39%), седан (24%) и универсал (21%).

Только 39% респондентов хотели бы купить через параллельный импорт новую машину, остальные 61% предпочли бы подержанное авто.

Опрос проводился в октябре 2023 года среди более 1,2 тыс. автолюбителей старше 18 лет по всей России.