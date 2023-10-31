Запуск авиарейсов из Красноярска в Пекин отложили более чем на месяц

Как сообщил гендиректор международного аэропорта Красноярск Евгений Владимиров, полеты будет осуществлять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet 100

КРАСНОЯРСК, 31 октября. /ТАСС/. Запуск прямого авиарейса Красноярск - Пекин перенесен на конец декабря, сообщил ТАСС генеральный директор международного аэропорта Красноярск Евгений Владимиров. Ранее планировалось, что самолеты по данному маршруту начнут летать уже с начала ноября.

"На финальной стадии. Уже открыты продажи на Харбин (Китай). Начало полетов [Красноярск - Харбин] - 24 декабря. Надеемся, что к концу года наконец-то откроется Пекин и Санья (Китай)", - сказал Владимиров, при этом причины переноса сроков запуска рейса он не уточнил.

Прямые регулярные рейсы из Красноярска в Харбин будет осуществлять авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолетах Superjet 100.

Аэропорт Красноярск построен в 1980 году, с 1993 года он имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоено имя оперного певца, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиационный хаб.