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В Омске запустили производство геля для восстановления зубной эмали

Средство поступит в продажу 9 ноября

ОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Производство геля, разработанного в Омском государственном медицинском университете (ОмГМУ) для восстановления эмали зубов и выработки у детей резистентности к кариесу, запустили в Омске, рассказал ТАСС руководитель Омского научно-образовательного центра Евгений Белопухов.

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По его словам, гель эффективнее импортных аналогов в шесть раз.

"Стартовало производство этого уникального геля. Производиться будет до 1 тыс. единиц в месяц, уже 9 ноября гель поступит в продажу. Патент на это средство приобрел местный предприниматель, который и организовал это производство. В дальнейших планах - расширение линейки гелей", - сказал Белопухов.

Руководитель проекта, заведующая кафедрой детской стоматологии ОмГМУ Галина Скрипкина рассказала ТАСС, что именно омские ученые первыми в мире разработали гелевые композиции для профилактики кариеса. "На российском рынке представлены зарубежные гели, которые являются нашими последователями. Конечно, нас интересовало, что эффективнее. Клинические исследования доказали, что редукция кариеса с нашими композициями намного выше", - сообщила Скрипкина. Она уточнила, что эффективность омского геля в предотвращении кариеса составила около 85% при том, что эффективность импортных аналогов ниже в шесть раз.

По ее словам, в производство поступила последняя разработка. "Предыдущие гелевые композиции были без консервантов и должны были храниться в холодильнике. Теперь нам удалось продлить срок хранения геля до пяти лет вне холодильника, при этом его эффективность нисколько не пострадала", - сказала доктор наук.

Еще одним преимуществом отечественного геля является удобство использования. "Если импортным аналогом нужно пользоваться ежедневно два раза в день, то мы рекомендуем курсовой формат в две, максимум три недели. Именно в этот период минеральные компоненты активно встраиваются в эмаль, потом активность угасает", - отметила Скрипкина. Это подтвердили научные исследования, которые проводятся на кафедре детской стоматологии ОмГУ.

Она добавила, что резистентность зубов к кариесу возможно выработать только в детском возрасте, когда эмаль более восприимчива к воздействию кариеспрофилактических средств. Но и для взрослых применение такого геля полезно, так как происходит купирование кариозного процесса на начальной стадии. "Мы на основе многолетних клинических исследований доказали, что начальный кариес можно предупредить и лечить консервативно", - подытожила Скрипкина. 

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