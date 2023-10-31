На развитие Омской области в ближайшие семь лет направят более 1 трлн рублей

В регионе утвердили новые государственные программы во всех сферах , отметил губернатор Виталий Хоценко

ОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Власти Омской области утвердили программу развития региона на ближайшие семь лет. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко, на программы во всех сферах региона направят более 1 трлн рублей.

"Направим на развитие региона в ближайшие семь лет более 1 трлн рублей. Утвердили новые государственные программы во всех сферах - образовании, здравоохранении, благоустройстве, экономике и многих других", - написал Хоценко.

По его словам, для каждой программы определен ожидаемый результат на конец каждого года. "В следующем году выплату на детей до трех лет получат более 6,5 тыс. семей, ликвидируют 77 свалок ТКО и установят 5 крытых хоккейных кортов, отремонтируют 10 водозаборных скважин", - уточнил глава региона.

К 2030 году в Омской области планируется возводить 1,45 млн кв. м жилья в год, довести уровень цифровизации в здравоохранении, образовании, строительстве и общественном транспорте до 100%.