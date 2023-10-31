Центробанк Японии поднял до 1% ставку долгосрочного кредитования

Рынок на решение финансового регулятора отреагировал сдержанно

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Банк Японии (центробанк) внес дополнительные коррективы в свою крайне мягкую кредитную политику, установив предельную ставку по долгосрочным кредитам на уровне "порядка 1%". Соответствующее решение было принято по итогам заседания руководящего совета этого ключевого финансового органа страны.

В июле японский центробанк сделал возможным повышение ставки по долгосрочным кредитам до 1% в зависимости от ситуации на рынке, однако базовая предельная ставка сохранялась на уровне "порядка 0,5%". По итогам же последнего заседания Банк Японии решил установить предельную ставку по долгосрочным кредитам на уровне "порядка 1%" с возможностью преодоления этой отметки в зависимости от ситуации на рынке.

Банк Японии скупает в больших количествах государственные облигации, выпуском которых Токио покрывает бюджетный дефицит, который уже более чем в 2,6 раза превышает валовой внутренний продукт страны. Однако в стране высказываются опасения, что такие действия по искусственному снижению доходности ценных бумаг могут ослаблять эффективность финансового рынка. В результате Банк Японии решил внести некоторые изменения в свою политику, однако они одновременно ужесточают условия кредитования бизнеса и частных лиц.

Японский рынок сдержанно отреагировал на соответствующее решение финансового регулятора. Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,48% на новостях от центробанка, до отметки в 30 842,84 пункта. Доллар по отношению к японской йене укрепился на 0,28%, до отметки в 149,92-149,92 иен за доллар.