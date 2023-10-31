Polymetal за девять месяцев 2023 года нарастил производство на 6%

Выручка компании за этот период выросла на 22%, до $2,149 млрд

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России, за девять месяцев 2023 года нарастил производство на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 1,272 млн унций в золотом эквиваленте. Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, 932 тыс. унций получены на российских предприятиях, 340 тыс. унций - на предприятиях Казахстана.

В III квартале 2023 года компания нарастила производство на 12% год к году, до 508 тыс. унций золотого эквивалента. "Основной причиной стало увеличение выпуска в рамках российского сегмента на уральских активах, Майском и Дукате", - отметили в Polymetal.

Компания зафиксировала существенное уменьшение в разрыве между производством и продажами по сравнению с предыдущим кварталом. Объем продаж за первые девять месяцев 2023 года составил 1,1 млн унций золотого эквивалента. В компании уточнили, что новые вызовы при реализации готовой продукции, произведенной на российских активах, связаны с продажей серебра в слитках (вместо концентрата) и значительным ужесточением правил экспорта концентрата.

Финансовые показатели

Выручка Polymetal за девять месяцев выросла на 22%, до $2,149 млрд, выручка Polymetal в III квартале 2023 года увеличилась на 17%, до $834 млн на фоне восстановления объемов продаж и роста цен на металлы. Компания также подтвердила прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.

Чистый долг Polymetal на конец третьего квартала составил $2,33 млрд (минус 10% ко II кварталу). В Polymetal добавили, что снижение вызвано позитивной динамикой свободного денежного потока, обусловленной сезонным фактором, снижением запасов готовой продукции, а также более низкими затратами и долларовым номиналом рублевого долга на фоне положительной динамики обменного курса.

"В III квартале мы вернулись к генерации положительного денежного потока после сезонного снижения оборотного капитала и частичной реализации ранее накопленных запасов золотых слитков. Продолжаем работу по выполнению годового производственного плана и дальнейшей реализации непроданного металла", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора группы Виталия Несиса.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра.

Крупнейший акционер - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров - владеет 23,9% акций компании. В свободном обращении находится 75,2% акций.