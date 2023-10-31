В Бурятии число участников программы повышения трудовой мобильности выросло до трех

Предприятиям-участникам возмещают 1 млн рублей за каждого привлеченного специалиста из других регионов

УЛАН-УДЭ, 31 октября. /ТАСС/. Компания "Диагрупп", занимающаяся оказанием услуг в сфере здравоохранения в Бурятии, присоединилась к государственной программе повышения трудовой мобильности. Ранее ее участниками также были Улан-Удэнский авиационный завод и Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение, сообщил ТАСС заместитель руководителя республиканского агентства занятости населения Александр Беняш.

"По программе повышения трудовой мобильности для притока рабочей силы из других регионов производится возмещение предприятиям-участникам 1 млн рублей за каждого привлеченного специалиста. В этом году в Бурятии в программе участвуют Улан-Удэнский авиазавод, приборостроительное объединение и компания "Диагрупп". Специалисты из других регионов приезжают, получают денежные средства и работают на этих предприятиях", - сказал Беняш.

Как пояснили ТАСС в Минэкономики Бурятии, до конца 2023 года по программе планируется привлечь 53 специалиста, в 2024 году - 66 человек. "В целях содействия предприятиям в привлечении специалистов из других регионов направлены информационные письма о реализации региональной программы в Забайкальский край, Иркутскую, Новосибирскую, Томскую, Нижегородскую и Тамбовскую области", - отметили в министерстве.

В Бурятии с 2020 года реализуется подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов" госпрограммы "Содействие занятости населения". По ней в республику с 2020 года привлечено более 140 квалифицированных специалистов из других регионов.

Компания "Диагрупп" - сеть медцентров в Улан-Удэ и районах Бурятии, работающая с 2005 года. В клинике принимают врачи разных специальностей, с 2013 года проводится экстракорпоральное оплодотворение, реализуются программы вспомогательных репродуктивных технологий.