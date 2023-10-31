В Конгрессе США в понедельник представили законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд

Инициатива предусматривает выделение в финансовом году, заканчивающемся 30 сентября 2024 года, в экстренном порядке дополнительных ассигнований для реагирования на атаки против израильский стороны и другие цели

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Республиканцы Палаты представителей Конгресса США представили законопроект о финансировании помощи Израилю на сумму в $14,3 млрд. Текст опубликован в понедельник на сайте комитета по регламенту законодательного органа.

Законопроект предусматривает "выделение в финансовом году, заканчивающемся 30 сентября 2024 года, в экстренном порядке дополнительных ассигнований для реагирования на атаки против Израиля и другие цели". В законопроекте отсутствует помощь Киеву, а финансирование помощи Израилю предлагается за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов - федерального налогового ведомства.

Среди прочего республиканцы предложили выделить $4 млрд на израильские системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Праща Давида", а также $1,2 млрд на разработку новейшей лазерной системы "Железный луч".

Комитет по регламенту рассмотрит законопроект в среду. В случае одобрения Палатой представителей законопроект может столкнуться с серьезными проблемами в Сенате, где законодатели выступают за объединение в один пакет помощи Израилю и Украине.

Реагируя на законопроект, администрация Соединенных Штатов, контролируемая демократами, отвергла требование республиканцев из Палаты представителей Конгресса исключить из законопроекта с военной помощью Израилю финансовые средства для Украины.