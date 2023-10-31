Премьер Казахстана заявил о планах ограничить выдачу потребительских кредитов

Это связано с высокой закредитованностью населения, объяснил Алихан Смаилов

АСТАНА, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Казахстана должно до конца года выработать меры по ограничению условий выдачи банками потребительских кредитов в связи с высокой закредитованностью населения. Об этом заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов на заседании кабинета министров.

"Для кардинального решения проблем закредитованности необходимо вводить ограничения по условиям потребительского кредитования в банках и категориям получателей. Необходимо пересмотреть предельные ставки, суммы и сроки кредитования микрофинансовыми организациями, особенно выдающими займы "до зарплаты", - сказал Смаилов.

Соответствующие законодательные поправки должны быть внесены в парламент до конца года, отметил глава правительства.

По его данным, на 1 сентября общий объем потребительских кредитов банков в Казахстане составил 9,2 трлн тенге (около $19,6 млрд), при этом средняя сумма задолженности на одного заемщика по потребительским кредитам составляет почти 1,5 млн тенге (около $3,2 тыс.), по проблемным потребительским кредитам - 1 млн тенге (около $2,1 тыс.).

Смаилов подчеркнул, что высокая задолженность населения становится в Казахстане серьезным социально-экономическим вопросом. Он поручил министерству просвещения ввести курсы финансовой грамотности в рамках учебных программ, чтобы молодежь умела правильно рассчитывать свои возможности, вступая в кредитные отношения с организациями.