Под Новосибирском поставщика медоборудования по нацпроекту оштрафовали на 12,8 млн рублей

По данным прокуратуры области, ООО "Торговый дом Синергия" сорвало сроки поставок рентгеновского оборудования

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Поставщика медицинского оборудования в Баганскую центральную районную больницу в Новосибирской области оштрафовали почти на 13 млн рублей за срыв сроков контракта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Прокуратура возбудила в отношении организации-поставщика дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). По результатам его рассмотрения юридическое лицо оштрафовано на 12,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" ООО "Торговый дом Синергия" сорвало сроки поставок рентгеновского оборудования в Баганскую центральную районную больницу по госконтракту.