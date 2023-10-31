31 октября, 05:55

Под Новосибирском поставщика медоборудования по нацпроекту оштрафовали на 12,8 млн рублей

По данным прокуратуры области, ООО "Торговый дом Синергия" сорвало сроки поставок рентгеновского оборудования

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Поставщика медицинского оборудования в Баганскую центральную районную больницу в Новосибирской области оштрафовали почти на 13 млн рублей за срыв сроков контракта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Прокуратура возбудила в отношении организации-поставщика дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). По результатам его рассмотрения юридическое лицо оштрафовано на 12,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" ООО "Торговый дом Синергия" сорвало сроки поставок рентгеновского оборудования в Баганскую центральную районную больницу по госконтракту. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация