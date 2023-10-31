В вотчине Деда Мороза на Вологодчине планируют построить туркластер мирового уровня

Для реализации проекта намерены задействовать участок площадью 87 га вблизи действующей вотчины

ТАСС, 31 октября. В Вологодской области и компания Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") намерены создать в вотчине Деда Мороза в Великоустюгском округе туркластер мирового уровня. Соответствующее соглашение подписали губернатор Олег Кувшинников и президент российского гостиничного оператора Cosmos Hotel Group Александр Биба.

"Главная туристическая точка Вологодчины преобразится: обновим резиденцию, создадим новые тематические зоны, спа-комплексы, современный парк развлечений и другую инфраструктуру для отличного отдыха детей и взрослых. Рядом с вотчиной появится современный гостиничный комплекс. Мы не только привлечем новых туристов, но и создадим более 500 рабочих мест", - сообщил Кувшинников в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы губернатора, в проект предлагают включить новую территорию площадью 87 га вблизи действующей вотчины, где планируют построить гостиничный комплекс, спортивные и развлекательные объекты. Там появятся новые тематические зоны.

Проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" отмечает в 2023 году 25 лет с момента создания. Во многом благодаря ему Вологодская область стала туристически привлекательным регионом, число гостей вотчины растет. В 2022 году рост составил 35%, почти до 500 тыс. человек. Регион приложил усилия для развития транспортной доступности Великого Устюга, поэтому туристы могут выбрать любой вид транспорта. Реконструировали аэропортовый комплекс Великого Устюга, передали в федеральную собственность автодорогу от Вологды до Великого Устюга. В сотрудничестве с РЖД запустили турпоезда в вотчину.

"Сотрудничество Cosmos Hotel Group с Вологодской областью позволит создать уникальный семейный тематический парк развлечений международного масштаба с развитой инфраструктурой. Потенциал Вологодской области и наша экспертиза в сфере гостеприимства, несомненно, позволят привлечь дополнительную целевую аудиторию, в том числе и за счет зарубежных туристов. Именно этот национальный проект для нас крайне важен - это один из самых известных не только среди детей, но и взрослых, брендов России", - сказал Биба.

Сегодня в вотчине Деда Мороза близ старинного города Великий Устюг есть деревянный двухэтажный терем волшебника, Тропа Сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, детский контактный зоопарк, круглогодичный детский лечебно-оздоровительный комплекс, гостиницы, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека волшебника, его ледник, кузница, "Лесная аптека" и "Дом ремесел". В Великом Устюге популярны у путешественников городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.