В Афганистане сообщили, что Flydubai начнет с 15 ноября выполнять рейсы в страну

По словам председателя Совета бизнесменов страны Убейдаллу Садра Хила, правительство ОАЭ также может создать для афганцев льготные условия при получении виз

ДУБАЙ, 31 октября. /ТАСС/. Авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Flydubai с 15 ноября начнет совершать рейсы в Афганистан. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на председателя Совета бизнесменов Афганистана Убейдаллу Садра Хила.

По его словам, решение о начале полетов было принято на встрече с представителями авиаперевозчика. Глава Совета бизнесменов Афганистана также выразил уверенность в том, что правительство ОАЭ создаст для афганцев льготные условия при получении виз. В самой авиакомпании эту информацию пока не комментировали.

Информации о том, как часто будут совершаться рейсы, и будут ли они выполняться и из Афганистана, телеканал не привел.