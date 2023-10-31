В России бизнес оценил деловой климат в стране в октябре выше, чем в сентябре

По результатам опроса РСПП, сводный индекс деловой среды союза в октябре вырос сразу на 3 пункта, до 46,5 пункта

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Состояние делового климата в России в октябре 2023 года улучшилось по сравнению с сентябрем, свидетельствуют результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Сводный индекс деловой среды РСПП в октябре вырос сразу на 3 пункта по сравнению с сентябрем, до 46,5 пункта. Рост продемонстрировали все индексы, но больше всего увеличился индекс логистики - с 39,2 до 45,1 пункта. "Период стабильно высоких оценок состояния делового климата - в мае - августе 2023 года, когда индекс приближался к пограничной отметке 50 пунктов - сменился периодом колебаний и неустойчивости в оценках", - охарактеризовали ситуацию в объединении.

В РСПП указали на то, что индексы B2B (взаимодействия компаний между собой) и рынка производимой продукции пересекли отметку в 50 пунктов и снова вернулись в положительную зону оценки. "Примерно с июля 2023 года индекс рынка и индекс B2B составляют примерно равные значения, и отклонения в большую или меньшую сторону в обоих случаях происходят одновременно", - отметили в союзе.

Значение индекса B2G (взаимодействие государства и бизнеса) выросло на 3,3 пункта до 49,2 пункта. Почти 90% респондентов указали, что отношения бизнеса с банками и финансовыми институтами не изменились; в то же время 8% компаний отметили улучшение ситуации. В сентябре респонденты останавливались на положительных оценках в два раза реже. Однако в РСПП подчеркнули, что большая часть данных поступила до 27 октября, когда Банк России поднял ключевую ставку с 13% до 15%.

Значение индекса финансовых рынков возросло с 40 до 43,8 пункта. "После резкого ухудшения ситуации на валютном рынке, которое было зафиксировано в сентябре, произошла некоторая стабилизация оценок - доля негативных ответов сократилась в два раза, в то же время до 78% выросла доля варианта "ситуация не изменилась", - отметили в РСПП. В итоге значение показателя, характеризующего состояние валютного рынка, составило 38,9 пункта против сентябрьского 32,1 пункта.

По данным союза, инвестиционные проекты в октябре осуществляли 72,1% компаний, их доля выросла на 12,1 процентного пункта. 87,5% опрошенных организаций нанимали работников в прошедший месяц. Их стало больше на 2,2 процентного пункта, что укладывается в статистическую погрешность. Социальные программы для сотрудников действовали в 82,7% опрошенных компаний.