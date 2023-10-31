Ростех начнет поставки нового энергоагрегата для морских добывающих платформ в 2026 году

Его особенностью является опция переключения в автоматическом режиме и под нагрузкой с одного вида топлива на другой, заявили в компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) планирует в 2026 году завершить разработку и начать поставки нового энергетического агрегата мощностью 8 МВт для морских добывающих платформ и кораблей. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

"Объединенная двигателестроительная корпорация приступила к разработке нового энергетического агрегата мощностью 8 МВт для компаний ТЭК. Оборудование создается на базе корабельного двигателя Е70/8РД и будет генерировать энергию на морских добывающих платформах и крупнотоннажных судах. Завершить создание энергоагрегата и начать его поставки планируется в 2026 году", - отмечено в публикации.

Газотурбинный двигатель Е70/8РД мощностью 8 МВт разработан предприятием "ОДК-Сатурн" и может работать на газообразном (в том числе на попутном газе) и жидком (керосин или дизельное топливо) топливе. Особенностью двигателя является возможность переключаться в автоматическом режиме и под нагрузкой с одного вида топлива на другой, отмечает Ростех.

Параллельно на основе энергоагрегата разрабатывается и новый газоперекачивающий агрегат, сообщил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков, слова которого приводятся в сообщении.

"На сегодняшний день разработаны предварительные компоновочные решения, на следующем этапе запланирована разработка рабочей документации. Новое оборудование создается в секторе рынка, который ранее был полностью закрыт импортными поставками. Завершить создание агрегата и начать поставки планируется в 2026 году", - сообщил в ходе Петербургского международного газового форума гендиректор "ОДК Инжиниринг" Андрей Воробьев.

ОДК сейчас также рассматривает возможность создания газоперекачивающих и энергетических агрегатов мощностью 16 МВт на базе морского двигателя М90ФР.