Креативные компании Москвы вышли на рынки более чем 20 дружественных стран

Одним из ключевых направлений стал Таиланд

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московские компании, занятые в креативной индустрии, вышли на рынки более чем 20 дружеских стран, одним из ключевых направлений стал Таиланд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Представители креативных индустрий Москвы за последние два года выстроили и укрепили сотрудничество более чем с 20 странами. Крупные партнерские проекты реализуются сегодня в сфере кинематографии, легкой промышленности и моды", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, столичные предприниматели активно осваивают рынки Китая, Бразилии, Индонезии, Турции и других государств. Одним из ключевых направлений стал Таиланд. В этой стране пользуются популярностью российские фильмы, мультипликация и дизайнерские решения.

Впервые на отраслевой азиатский рынок Москва вышла в рамках Недели дизайна в Чиангмае в декабре 2022 года. Тогда посетителям представили мультфильмы "Три кота", "Смешарики" и "Фиксики", а также кинокартины "Спутник" и "Большой". Сотрудничество получило развитие в феврале 2023 года на Международной неделе дизайна в Бангкоке.

"Результатом разностороннего взаимодействия Москвы и Бангкока стали два соглашения о партнерстве - с Текстильным институтом и с Агентством креативной экономики Таиланда. В ноябре запланирован тайский прокат проектов крупной российской кинокомпании. Помимо этого, творческие предприниматели вместе с иностранными партнерами выпустят сериал под рабочим названием "Принцесса Сиама", реалити-шоу и полнометражный фильм", - добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что креативные индустрии - значимый сектор экономики Москвы, в котором работает более 100 тыс. организаций в сфере моды, дизайна, искусства, кино, рекламы, архитектуры и других. Город предоставляет творческим компаниям комплексную поддержку на основе запросов предпринимателей и передовых мировых практик.