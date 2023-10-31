"Коммерсантъ" отметил рост продаж старых книг на маркетплейсах

По информации газеты, в первом полугодии 2023 года рост продаж составил 38%

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россияне стали чаще покупать старые книги. Рост продаж в первом полугодии 2023 года составил 38%, на онлайн-сервисах спрос увеличился на 24%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные маркетплайсов.

В Ozon газете сообщили, что рост продаж сегмента за период составил 38% в штуках, 52% - в деньгах, а сам ассортимент в сегменте вырос на 43%. На Wildberries продажи старых книг за девять месяцев увеличились на 300%, отмечает "Коммерсантъ".В Wildberries рост продаж старых книг связывают с расширением ассортимента и увеличением количества продавцов, добавляет газета.

В "Авито" "Коммерсанту" не раскрыли данные по сегменту, но сказали, что рост продаж старых книг в целом в первом полугодии год к году составил 24%. Сейчас на платформе размещено около 2,8 млн объявлений о продаже книг, из них только около 800 тыс. - новые издания, добавили в "Авито".

"Коммерсантъ" уточнил, что к категории букинистических относят книги, выпущенные с 1942 по 2010 год. Но многие участники издательского рынка утверждают, что букинистикой можно называть только книги, которым более 50 лет, добавляет газета.