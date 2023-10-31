Липецкая область направит 700 млн рублей на строительство модульных лагерей отдыха

На эти деньги в регионе до 2026 года намерены построить 13 корпусов

ТАСС, 31 октября. В Липецкой области в течение трех лет направят 700 млн рублей на строительство модульных корпусов детских лагерей отдыха, написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

"13 новых модульных корпусов мы построим в детских лагерях. В министерстве просвещения одобрили нашу заявку. Общий объем вложений с областным софинансированием - около 700 млн рублей. Проект трехлетний", - написал он.

В 2024 году планируют построить 3 новых корпуса, а в 2025-2026 годах еще 10. Глава региона отметил, что такие модульные корпуса уже есть в лагере отдыха "Березка".

"Коллеги из других регионов приезжали перенимать опыт. Возводятся такие здания быстро, выглядят современно, внутри очень комфортные. И главное - это дополнительные места для детского отдыха", - написал губернатор.

По его данным, региону в министерстве просвещения также одобрили проекты капитального ремонта медицинского блока в "Прометее" и пищеблока в лагере "Звездный". Ранее Артамонов сообщал, что в регионе на базе круглогодичного лагеря "Прометей" планируется за 500 млн рублей создать IT-центр для приема детей со всего Центрального федерального округа.