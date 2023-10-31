Гонконг увеличил импорт золота из России в 7,5 раза

Он составил около $4,3 млрд

ГОНКОНГ, 31 октября. /ТАСС/. Импорт золота из России в Гонконг с января по сентябрь 2023 года вырос в 7,5 раза в годовом выражении, до 33,72 млрд гонконгских долларов (около $4,3 млрд). Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Департамента переписи и статистики правительства Гонконга.

Согласно последним данным, в сентябре поставки российского золота в Гонконг достигли 6,37 млрд гонконгских долларов (около $816,7 млн), увеличившись на 264,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Это второй крупнейший показатель по меньшей мере за 11 лет (статистические данные на сайте ведомства приводятся только с 2012 года).

С конца весны поставки российского золота в Гонконг регулярно обновляли исторические максимумы более чем за десятилетие: в мае они составили около $408,59 млн, в июне - $485,9 млн, а в июле - $747,44 млн. В августе Гонконг закупил в России золото на $892,3 млн, что стало историческим рекордом как минимум за 11 лет.

За весь 2022 год Гонконг закупил у России золото на сумму 7,54 млрд гонконгских долларов (около $966,2 млн).