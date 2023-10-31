"Известия": расходы операторов на использование сети 4G могут вырасти в 10 раз

Как отмечает газета, это может произойти в 2024 году

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Расходы российских операторов сотовой связи на использование сети 4G могут вырасти в 10 раз, а общие издержи на все чистоты в 2 раза. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник на рынке связи и в госорганах.

Как сообщает газета, повышение платы за использование спектра для 4G может произойти в 2024 году. Как отмечают "Известия", это может произойти, если Минцифры утвердит новую методику расчета этой платы. Пока что операторы оплачивают пользование частотами для 4G с большой скидкой как за перспективную технологию, но в новой методике она не предусмотрена, добавляет газета.

Собеседник "Известий" на рынке связи подтвердил, что в данный момент идет обсуждение корректировки методики определения платы за спектр 4G. Источник в госорганах сообщил газете, что считает вопрос о повышении платы за частоты уже решенным. По его мнению, это позволит привлечь в бюджет страны дополнительно 20 млрд рублей. Как утверждает источник, эти средства пойдут на реализацию социальных проектов в области связи, в частности, подключение к интернету небольших населенных пунктов.

Другой источник газеты, близкий к одному из сотовых операторов, отметил, что в данный момент четыре крупнейших оператора платят за использование сети 4G порядка 15-17 млрд рублей. Изменение методики расчета платы повысит цену до 30 млрд рублей, сообщил источник "Известиям".

В газете уточнили, что в МТС, Tele2, "Мегафоне" и "Вымпелкоме" отказались от комментариев.