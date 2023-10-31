МТС считает, что безлимитная раздача интернета ведет к повышению стоимости тарифов

Федеральная антипонопольная служба ранее сообщила, что сотовые операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменили взимание платы с абонентов за раздачу интернета с устройств

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи интернета, поскольку это ведет к повышению стоимости тарифов для всех абонентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что сотовые операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменили взимание платы с абонентов за раздачу интернета с устройств.

"МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи мобильного интернета. Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов", - сказано в сообщении.

В компании отмечают, что текущие тарифы на мобильную связь экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств, а для ноутбуков и настольных компьютеров предусмотрена другая линейка тарифов, так как этот класс устройств потребляет в разы больше трафика за единицу времени.

"Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов, таким образом рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик", - добавили в МТС.

ФАС 18 сентября обязала "большую четверку" операторов - МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 - отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, так как в службу поступило большое количество обращений абонентов компаний. До середины октября операторы должны отменить плату за раздачу мобильного интернета и не ограничивать подобный функционал для абонентов. В случае неисполнения требований ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства

Согласно данным службы, "Мегафон" с 23 октября отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах, однако в течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои в связи с отменой тарификации функции по раздаче. "Теле2" 22 ноября отменит плату для новых абонентов, и с 19 декабря плата будет отменена для всех своих абонентов. В свою очередь "Билайн" до 1 декабря отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета.