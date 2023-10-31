Спрос на золото в мире в III квартале 2023 года снизился на 6% в годовом выражении

Объем инвестиций в слитки и монеты упал на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, отметил Всемирный совет по золоту

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Спрос на золото в мире по итогам третьего квартала 2023 года снизился на 6% в годовом исчислении и составил 1 147 т. Об этом свидетельствует отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

"Спрос на золото (без учета внебиржевого рынка) в третьем квартале был на 8% выше среднего за пять лет, но на 6% ниже, чем в прошлом году, и составил 1 147 т. С учетом внебиржевых поставок и потоков запасов общий спрос вырос на 6% по сравнению с прошлым годом и составил 1 267 т", - отмечается в отчете организации.

Инвестиционный спрос на золото за отчетный период вырос на 56% к показателю прошлого года, но снизился до 156,9 т по сравнению со средним показателем в 315 т за последние пять лет.

Объем инвестиций в слитки и монеты уменьшился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 296 т. Снижение по сравнению с прошлым годом во многом является результатом резкого падения в Европе, говорится в отчете.

Потребление ювелирных изделий в III квартале немного снизилось (-2%), до 516 т на фоне продолжающегося роста цен на золото.

Средняя стоимость золота в третьем квартале составила $1 928,5 за тройскую унцию (+12% в годовом выражении), следует из данных LBMA Gold Price PM (вечерняя цена Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов).

Спрос со стороны мировых центральных банков на золото с начала года увеличился на 14% в годовом выражении и составляет 800 т.