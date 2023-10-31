В "ДТЭК энерго" заявили о повреждении ТЭС на подконтрольной Киеву территории ДНР

В компании отметили, что серьезно повреждено оборудование предприятия

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Одна из теплоэлектростанций (ТЭС) на подконтрольной Киеву территории ДНР серьезно повреждена, жители близлежащего населенного пункта остались без света и воды. Об этом сообщила энергетическая компания "ДТЭК энерго".

"Повреждена одна из теплоэлектростанций "ДТЭК энерго" в прифронтовой области. <...> без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией. Серьезно повреждено оборудование предприятия", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По информации компании, ТЭС получила повреждения вечером 30 октября, однако ее расположение не уточняется. Вместе с тем глава МВД Украины Игорь Клименко заявлял в Telegram-канале, что в понедельник вечером был поврежден объект энергетической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории ДНР.