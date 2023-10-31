Взаимная торговля услугами Грузии и РФ в 2022 году выросла почти в пять раз

Ее объем составил $1 млрд

ТБИЛИСИ, 31 октября. /ТАСС/. Встречная торговля услугами Грузии и России в 2022 году составила более $1 млрд, что в 4,8 раза больше показателя 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальной службой статистики Грузии.

По данным ведомства, Россия в 2022 году стала крупнейшим партнером Грузии по экспорту услуг, которых было оказано на $981,2 млн. По этому показателю рост в годовом выражении составил 419,1%. Доля России в общем экспорте услуг составила 17,2%. На втором месте Турция - 12,1%, на третьем Украина - 5,7%. Всего страна поставила услуг на $5,7 млрд (рост 123,9%). Среди основных видов услуг предоставляемых Грузией - путешествия, транспортное обслуживание, телекоммуникации и информационное обслуживание.

Что касается импорта услуг, то доля России в 2022 году составила 3,1%. Из РФ было импортировано услуг на $94,6 млн, что на 190,8% выше показателя 2021 года. Общий размер импорта услуг составил более $3 млрд. Наибольшая доля у Турции (15,9%), Китая и Азербайджана (по 6,8%). Среди главных видов получаемых Грузией услуг - транспортное обслуживание и путешествия.